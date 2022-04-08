Nazlı Doğal Kaynak Suyu ulusal marka olma yolunda

AYDIN'IN Nazilli ilçesinin 1400 rakımda bulunan Beydağı zirvesinde incir, zeytin ve kestane ağaçlarıyla kaplı kaynağından Ege Bölgesine yayılan Nazlı Doğal Kaynak Suyu sektördeki liderliğini ve ürün çeşitliliğini artırarak ulusal marka olma yolunda yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Nazlı Doğal Kaynak Suyu lezzeti ve dengeli mineral yapısı ile tüketicilerin tercihi olmakta.

MODERN BİR TESİS

Nazlı Doğal Kaynak Suyu'nun güvenli yolculuğu 17 kilometrelik kapalı ishale hattı ile kaynağından Akıllı Su İzleme Sistemiyle modern üretim tesisinde istenilen değerlerin takip edilmesi ve bu hat üzerinde üç ayrı noktada suyun ölçümlerinin yapılmasıyla sağlanmaktadır. Suyun gösterge parametreleri analiz değerlerinin gerçek zamanlı veri izleme ve raporları oluşturulmaktadır.

ROBOTİK TEKNOLOJİ

Bu sistem sayesinde damacanalardaki ürün etiketindeki kare barkod okutularak anlık suyun analiz değerleri görüntülenmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar günümüz teknolojilerini kullanarak sürekli revize edilen üretim tesislerinde robotik teknolojilerden yararlanarak el değmeden suyun kaynağından geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz ürünler şişelenerek tüketicilerine sunulmaktadır.

GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI

Tüketicilerinin beklentilerini her zaman önemseyen onlara her zaman en güvenilir ve sağlıklı ürünleri ekonomik bir şekilde ulaştırmayı hedef alan Nazlı Doğal Kaynak Suyu geçtiğimiz aylarda Nazlı doğallığını çevre dostu cam ile birleştirerek, 15Litre depozitolu cam damacanalarda şişeleyerek ürün yelpazesine ilave etti. Cam şişelerde farklı ürün çeşitlerini Nazlı doğallığı ile birleştirip üretmek önümüzdeki yıl hedefleri arasında yer almaktadır.

BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

'MARKASINDA güven içiminde lezzet var' sloganı ile yola çıkan Nazlı Doğal Kaynak Suyu kuruluşundan bugüne pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme gösterip 2022 Ocak ayında düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni'nde 'İçecek Sektörü Başarı Ödülü'nü alarak bu başarısını taçlandırmıştır.