AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız MKYK toplantımızın başında bir değerlendirme yaptılar. Çok yoğun bir diplomasi yürütüyor sayın Cumhurbaşkanımız. MKYK'mızda terörsüz Türkiye tüm boyutlarıyla ele alınıyor. İsrail ve Netanyahu şebekesinin Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmemesinin sebebi Netanyahu'nun uyguladığı ambargodur.
AB, Türkiye'yi savunma alanındaki konularda hatırlamamalı. Türkiye'nin AB üyeliği sağlanmış olsa bugünkü bir takım krizlerin önüne geçilebilirdi ama bu fırsatı kaybettiler.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak inşa ettiği bir süreç. Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve cumhurbaşkanımızın talimatları ile devlet politikasına dönüştürmesi sonucunda bu bir devlet politikası olarak devam etmektedir. Çok sayıda yanlış yorumlar çıkabiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreci biz kesintisiz ve güçlü bir irade ile yürütüyoruz. Pek çok çalışma yapıldı.
Komisyonla beraber diğer partilerin de verdiği destekle son derece kapsamlı değerlendirmeler ile bu süreç ele alındı. Yüce Meclis'in raporunda ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silah bırakması ve feshinin tamamlanmasıdır. Bununla beraber yasal düzenlemeler ve politikalar esastır. Cumhur İttifakı ve diğer partiler imzalarını koydu. Bu çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor. Silah bırakılması çok önemli. Yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde. Sürecin başından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile süreç devam ettiriliyor.