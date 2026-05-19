AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız MKYK toplantımızın başında bir değerlendirme yaptılar. Çok yoğun bir diplomasi yürütüyor sayın Cumhurbaşkanımız. MKYK'mızda terörsüz Türkiye tüm boyutlarıyla ele alınıyor. İsrail ve Netanyahu şebekesinin Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmemesinin sebebi Netanyahu'nun uyguladığı ambargodur.

AB, Türkiye'yi savunma alanındaki konularda hatırlamamalı. Türkiye'nin AB üyeliği sağlanmış olsa bugünkü bir takım krizlerin önüne geçilebilirdi ama bu fırsatı kaybettiler.