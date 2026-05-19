İzmir'de suya gizli zam yapıldı! 1 Haziran'da geçerli olacak...

Dün gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda içme suyu tarifelerine indirim adı altında zam yapıldı. AK Parti Grubu içme suyuna indirim adı altında zam öngören tarifeye karşı çıksa da sonuç değişmedi. Yeni tarife 1 Haziran tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Eski indirimli tarifeden abonelerin yüzde yüzü faydalanırken yeni uygulama ile sadece yüzde 30'una denk gelen 660 bin abone faydalanabilecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni tarife ile toplamda 1 milyon 500 bin abonenin cebinden yıllık 2 milyar lira daha fazla para çıkacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK Yeni tarifeye göre daha önce 0-4 metreküp olan indirimli sudan yararlanma baremi 0-6 metreküp'e çıkarıldı. Daha önce ilk 4 metreküp için tüketim miktarına bakılmaksızın toplam 2 milyon 160 bin su abonesinin tamamı ilk 4 metreküplük tüketimleri için hesaplama yapılırken indirimden yararlanıyordu. Şimdi yeni uygulamaya göre 0-4 olan indirimli tarife baremi 0-6 metreküp'e çıkarıldı. 6 metreküp'ü geçen her abone zamlı tarife kapsamına alındı.