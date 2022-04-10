  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da çamur yağdı! Oto yıkamacılar önünde uzun kuyruklar oluştu

Aydın'da çamur yağdı! Oto yıkamacılar önünde uzun kuyruklar oluştu

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan toz aşımı sebebiyle çamur yağması olayı Aydın'da da yaşandı. Otomobiller tozla kaplandı, oto yıkamacıların önünde zün kuyruklar oluştu.

10.04.2022, 09:43

Aydın’da çamur yağdı! Oto yıkamacılar önünde uzun kuyruklar oluştu

Aydın'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılar ve benzinliklerde yoğunluk meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.



Aydın'da son 1 haftadır etkili olan rüzgarlar nedeniyle yoğun miktarda toz taşınımı gerçekleşti. Çıkan fırtına ile birlikte oluşan toz bulutu, yağan yağmurlarla birleşince adeta gökten çamur yağdı. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere birçok ilçede ise park halindeki araçlar adeta çamurla kaplandı.

Tozun etkisini yitirmesi ve yağmurun da sona ermesiyle birlikte birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti. Hafta sonu olması dolayısıyla da yoğunluk iki katına çıkarken oto yıkamacılar ve benzinlikler de uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarını temizlemek isteyen sürücüler, saatlerce oto yıkama kuyruğu beklerken, çamur yağması ile birlikte oto yıkamacılar da adeta bayram etti.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege'ye şiddetli rüzgar uyarısı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA