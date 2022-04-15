Çine’nin başkanı Dinçer yoğun bakımdan çıktı

AYDIN'IN Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den mutlu haber geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Başkan Dinçer'in karaciğerinde sorun tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde Başkan Dinçer'in karaciğer nakli olmasına karar verildi.

BAŞKAN Dinçer nakil için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 8,5 saat süren ameliyatın ardından nakil, başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi. Dinçer'in yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındığını söyleyen doktoru, "Sağlık durumu gayet iyi. İlk olarak fizik tedavi uygulanacak, yürüme egzersizleri yaptırılacak" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ