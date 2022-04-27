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Haberler Aydın Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Yürüyüşe çıkanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Yürüyüşe çıkanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar acı manzarayla karşılaştı. Yılancı Burnu sahilinde denize bir eren cesedinin vurduğunu gördüler. Haber verilen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptı, cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

DHA

27.04.2022, 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 08:44

Kuşadası’nda kıyıya ceset vurdu! Yürüyüşe çıkanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Aydın'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.



Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor

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