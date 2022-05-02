Aydınlı şoför Yunanistan’daki feribot yangınında kaybolmuştu! Yakınları için hüzünlü bayram

İtalya'ya giderken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) DNA testi sonuçları ile igili henüz bir bilgi gelmezken, yakınları bayrama hüzünlü girdi. Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "En azından öldüyse, cenazesini alıp memleketi Aydın'da defnetmek istiyoruz" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. İlk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi.

Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi. Sonrasında yanan feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılacak DNA örnekleriyle ilgili henüz bir sonuç çıkmadı.





'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür (52), Ramazan Bayramı'na hüzünlü girdi. Eniştesi Davut Gür, "DNA örneği gönderdik. Hala Mehmet Çakır'dan bir haber çıkmadı. Ölü ya da diri yakınımıza ulaşmak istiyoruz. Ancak bu zamana kadar ne bir ses çıktı ne bir haber geldi. Ramazan Bayramı geldi. Biz, bayrama onsuz girdik, bayramda da hüznümüz sürüyor. En azından öldüyse, cenazesini alıp memleketi Aydın'da defnetmek istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.