Sözde çevreci belediye Didim’de katliam yaptı

CHP'Lİ Ahmet Deniz Atabay yönetimindeki Aydın Didim Belediyesi, yol çalışması ve çevre düzenlemesi adı altında ilçede onlarca palmiye ağacını katletti. İş makineleriyle ağaçların yerinden sökülmesine tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, "Hani siz çevre dostuydunuz" diyerek yetkilileri eleştirdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay

VATANDAŞLAR DA HAYRET ETTİ

TÜRKİYE'NİN önemli turizm kentlerinden Didim'deki ağaç katliamı görenleri hayrete düşürdü. Turizm hareketliliğinin başladığı ilçede, Didim Belediyesi yol ve çevre düzenlemesi başlattı. Kış aylarında tüm işletmelerin kapalı olduğu ilçede, belediyenin yol çalışmasına başlamak için yaz sezonunun açılmasını beklemesine anlam verilemedi. Yapılan çalışmalar kapsamında onlarca palmiye ve küçük ağaç, iş makineleriyle tek tek söküldü.

NEDEN YAZ SEZONUNDA YAPILIYOR?

SÖKÜLEN ağaçların yerine beton dökülürken, palmiyelerin katledilmesine esnaf ve vatandaşlar isyan etti. Sahilde bulunan işletmeciler ve vatandaşlar gürültü kirliliğinden de şikayet ederken, Didim Belediyesi'nin çalışmayı neden turizm sezonunun kapalı olduğu dönemde değil de bu günlerde yaptığı herkes için merak konusu oldu. Ağaçların sökülmesinin ardından sahilin yeni görüntüsü de Didimlilerin tepkisini çekti. ■ KAZIM YÖRÜKCE