Hastanede organ nakli karmaşası

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli biriminde çalışan iki doktor arasındaki anlaşmazlık, hastanenin organ nakli ruhsatının Sağlık Bakanlığı'nca askıya alınmasına neden oldu. Bir süre önce istifa eden Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, ADÜ'de yapmış olduğu ameliyatların başka bir hekim adıyla kaydedildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Skandalın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı adli yönden, üniversite yönetimi ise idari yönden soruşturma başlatılırken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, olayın asıl sebebinin iki doktor arasında yaşanan husumet olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, geçen yıl üniversitedeki görevinden istifa ederek özel bir hastanede görev yapmaya başladı. Yılmaz ile birlikte aynı dönemde organ nakli yapan Doç. Dr. Mahir Kırnap da bir süre önde ADÜ'den istifa etti. İki doktorun istifası üzerine hastanede organ nakli ameliyatları dururken Sağlık Bakanlığı ADÜ'nün organ nakli ruhsatını askıya aldı.

YÖNETİMİ SUÇLADI

Bu olaylar yaşanırken, Doç. Dr. Yılmaz, çalıştığı özel hastanede organ nakli izni ve ruhsatı almak amacıyla daha önceden ADÜ'de gerçekleştirdiği böbrek nakillerinin ameliyat kayıtlarına ilişkin resmi belge talebinde bulundu. Doç. Dr. Yılmaz, kendisinin ve Doç. Dr. Mahir Kırnap'ın ameliyat kayıtlarının değiştirildiğini fark etti. Kırnap ile birlikte yaptıkları bazı ameliyatların hastane hekimlerinden E.B.C. yapmış gibi kayıtlara geçildiğini ileri süren Doç. Dr. Yılmaz, değiştirilen belgelerle ADÜ Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak organ nakli ruhsatı almaya çalıştığını da öne sürdü. Doç. Dr. Yılmaz, evrak sahteciliği yapıldığı ve ilgililerin görevi kötüye kullandığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

IKI DOKTORUN HUSUMETI

KONUNUN yargıya taşınmasının ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastane bünyesinde idari soruşturma başlattıklarını açıkladı. Doktorlar arasındaki husumet kaynaklı bir sorun olduğunu dile getiren Rektör Aldemir, "Organ nakli biriminde daha önce görev almış 2 doktor arasındaki husumetten kaynaklanan bir sıkıntı olmuş. Bizim sisteme girip bu notları değiştirme imkanımız yok. Dolayısıyla üniversite hastanemizin konuyla bir alakası bulunmuyor. Ben de bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlattım. İki öğretim üyesi arasında olan bir konunun üniversitemizin adını kirletmesine izin vermezdim. Soruşturmanın sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ