Devrilen traktörlerin altında can verdiler

AYDIN Söke'de traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Metin Karatekeli hayatını kaybetti. Kaza, Söke Eski Özbaşı yolunda yaşandı. Karatekeli'nin kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına uçtu.
Karatekeli olay yerinde yaşamını yitirdi. Manisa Turgutlu'da ise traktörün römorkundan düşerek tekerleğin altında kalan 14 yaşındaki mevsimlik işçi Murat Koyuncu kaldırıldığı hastanede can verdi. Traktörü kullanan R.Y. (39) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE