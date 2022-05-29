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Haberler Aydın 3 yılda Koçarlı'nın çehresi değişti

3 yılda Koçarlı'nın çehresi değişti

Aydın Koçarlı’ya yapılan yatırımlar hakkında Yeni Asır’a konuşan AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı 3 yılda 78 milyonluk tarihi yatırım aldı” dedi

29.5.2022

3 yılda Koçarlı’nın çehresi değişti

2019 yerel seçimlerinde CHP'den bayrağı teslim alan AK Partili Başkan Nedim Kaplan, geride bıraktığı bin günü aşan 3 yıllık süre içerisinde ilçe genelinde önemli projeler hayata geçirdi. Koçarlı tarihinde ilk kez bu denli yatırımı Başkan Nedim Kaplan döneminde alan Koçarlı, marka ilçe olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR
2022 yılının ikinci 6 ayında hizmete girecek projeler hakkında bilgi veren Başkan kaplan, "Koçarlı'nın acil ihtiyacına cevap verecek güzel hizmetleri 2022 yılı içerisinde hep birlikte başaracağız. Belediye Binası, Emniyet ve Jandarma binası, Millet Bahçesi, Düğün salonları, çok amaçlı konferans salonu gibi önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Ayrıca KYK Yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Yaşam Parkı gibi birçok projemizi hayata geçirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

365 GÜN SICAK YEMEK VAR
Sosyal sorumluluk projeleri konusuna da değinen Kaplan, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hiçbir zaman görmemezlikten gelmedik. Mersinbeleni mahallemizde bulunan fırınımızda odun ateşinde pişen günlük 4 bin ekmeğimizi halkımıza ucuz ve kaliteli olarak sunuyoruz. Ayrıca aşevimiz ile KOBEL Sosyal sıcak yemek çıkarıyor" diye konuştu.

İlçede on bir yıl içerisinde 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Kaplan, "3 yılda 78 milyonluk yatırım ile ilçemize değer kattık. İlçemizin yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları yal Hizmet Birimimiz, 365 gün daşları memnun ediyor. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Aydın Valimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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