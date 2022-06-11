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Haberler Aydın Aydın'da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Aydın'da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı. Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirdi.

AA

11.06.2022, 20:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 21:14

Aydın’da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Yamaç Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla 10 dağcı mahsur kaldı. Bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığına bağlı helikopter gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek verdi.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kaldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirdi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.

Kurtarılan dağcıların durumunun iyi olduğu, diğer 4 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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