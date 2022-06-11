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Haberler Aydın Aydın'ı sağanak yağış teslim aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın'ı sağanak yağış teslim aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Aydın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle dönerken bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

İHA

11.06.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 16:50

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü.

Aydın’ı sağanak yağış teslim aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.

Aydın’ı sağanak yağış teslim aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Bir çok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Aydın’ı sağanak yağış teslim aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi sününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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