CHP’li Aydın Belediyesi’nden FETÖ imamına adrese teslim ihale! Çerçioğlu’nun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yer aldığı 16 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İdare personeli tarafından yürütülebilecek işleri ihaleye vererek kamu zararına yol açtığı tespit edilen Çerçioğlu'nun 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 Ağustos 2014'te, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne danışmanlık hizmeti alımı için ihale yaptı. Söz konusu ihaleye sadece FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile bağlantılı 3 şirket teklif verdi. Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi 45 bin 500 lira, YEKÜD İktisadi İşletmesi 46 bin 500 lira ve Mali Hizmetler Derneği İktisadi İşletmesi ise 46 bin 900 lira teklif sundu. İhaleyi, en uygun teklif veren Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi kazandı. İddianamede, hizmet alımı yapılan işin konusunun karmaşık olmadığı, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmediği, idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek işler için hizmet alımı yapılarak 53 bin 690 lira kamu zararına yol açıldığı vurgulandı. Bundan dolayı Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin sorumluluğu olduğu belirtildi.

KAMU ZARARINA YOL AÇTI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, mali danışmanlık hizmeti alım işi sürecinde de Karaarslan'la bağlantılı Vizyon Yayıncılık Limited Şirketi'ne ihale verdi. Yine aynı şekilde idarenin ilgili personeli tarafından yürütülebilecek işler için ihale açılarak 54 bin 870 lira kamu zararına yol açıldığı ifade edildi.

Bu hizmet alımıyla ilgili Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin sorumlu olduğu belirtildi. Başkan Çerçioğlu ile diğer şüphelilerin birden fazla kez görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kamu zararına neden oldukları, Karaarslan'ın proje yöneticisi olduğu firmalara haksız menfaat sağladıkları, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri anlaşıldı. Zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Başkan Çerçioğlu hakkında 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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