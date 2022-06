Bir kamyon dayak yedi!

Aydın'ın Çine ilçesinde trafik magandalarının dövmekle yetinmeyip parke taşıyla kafasına defalarca vurdukları şoför Can Uyar, (27) ölümle pençeleşiyor. Olay, Çine'nin Söğütçük Köyü'nde meydana geldi. Aydın yönüne giden Can Uyar'ın (27) kullandığı 09 C 3902 plakalı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. (32) yönetimindeki 09 LN 900 plakalı otomobille çarpıştı.



Trafik magandalarının parke taşıyla kafasına defalarca vurdukları şoför ölümle pençeleşiyor.



CAMLARINI KIRDILAR

Ölen ya da yaralananın olmadığı hasarlı kazadan sonra otomobildekilerin durumunu sormak için duran kamyon şoförünü, otomobil sürücüsü Y.D. (31) ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. (52), T.Ç. (52), E.Ç. (36) ve T.A. (45) kamyonun camlarını kırarak darp etmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı ile vurulan kamyon şoförü, yediği dayağın ardından kamyonun direksiyonunda bayıldı. Saldırganlar şoförün öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı. Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren Can Uyar'ın yanına gelen mesai arkadaşları, Uyar'ı baygın vaziyette buldu.





HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Uyar burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Kafasında 14 ayrı kırık olan Can Uyar, yoğun bakım servisine alındı. Oğlunun komada olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can Uyar, olaydan sonra yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek, "Adalet istiyorum" dedi.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI