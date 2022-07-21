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Haberler Aydın Damadın arkadaşları kadın kılığında düğünü bastı

Damadın arkadaşları kadın kılığında düğünü bastı

21.7.2022

Damadın arkadaşları kadın kılığında düğünü bastı
AYDIN'IN Efeler ilçesindeki bir düğünde kadın kılığına giren çiftin arkadaşları düğünü basıp damat ile oynadı. Kadıköy Mahallesi belediye düğün salonunda gerçekleştirilen Nuri Can ve Rümeysa Akdağ çiftinin düğün törenleri ilginç anlara sahne oldu. Çiftin erkek arkadaşları üzerlerine giydikleri kadın kıyafetleri ile bir anda düğün salonunun kapısında belirdi. Çift, kapıdakilerin kendi arkadaşları olduğunu anlayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Meraklı bakışlar arasında oynayan çiftin arkadaşları renkli görüntüler oluşturdu. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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