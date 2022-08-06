Didim’de serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Korkunç olay, Altınkum Mahallesi Konya Kültür Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sahilinde denize giren 45 yaşındaki Perihan Aladağ bir anda hareketsiz kaldı. Kadının hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, Aladağ'ı sahile çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sitede bulunan ve tatil için plaja gelen bir doktor, Aladağ'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aladağ'ı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayan Aladağ hayatını kaybetti.

Aladağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir'e sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.