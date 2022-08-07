Protez kolla hayata tutunmak istiyor

AYDIN'DA 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında kolunu kaybeden 21 yaşındaki Umut Soner Kara, hayatını sağlıklı şekilde sürdürebilmek için protez kol hayali kuruyor. Sağ kolu kopan, sol kolu da felç kalan genç, biyonik protez kola kavuşmak için yetkililerden destek bekliyor. Valilik onayı ile kendisi için yardım kampanyası başlatılan Kara, "4 ayda 5 ameliyat oldum. Ampüte olan sağ kola akciğerinden 2 sinir nakledildi. Ayrıca diğer kolumdan sinir nakli yapıldı. Sinirlerin uyum sağlayıp hissiyat kazanmasıyla birlikte protez kol nakli yapılabilecek. Bu süreçte hayırseverlerin desteğine ihtiyacım var" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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