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Haberler Aydın Katil kardeşler: Kendimizi korumak isterken oldu

Katil kardeşler: Kendimizi korumak isterken oldu

13.8.2022

Katil kardeşler: Kendimizi korumak isterken oldu
AYDIN'IN Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ı (37) boğazından bıçaklayıp öldüren iki kardeş, mahkemede cinayetin detaylarını anlattı. Balsak'ın sitede terör estirdiğini ileri süren Cengiz ve Bülent Algül, "Buranın sahibi benim" dediği için cinayet işlediklerini ifade etti. Kuşadası'nda işlenen vahşi cinayetin detayları ortaya çıktı. Hakim karşısında Cengin Algül'ün, "Site yöneticisi Ahmet Balsak, kapımıza bıçakla dayandı. 'Biz aşiretiz, sitenin sahibi benim' diyordu. Kendimizi korumak isterken oldu" dediği öğrenildi. Algül kardeşler cezaevine gönderildi.

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