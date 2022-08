Aydın’da su kazığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında kalan bazı bölgelerdeki su ücretleri incelendiğinde ortaya büyük bir skandal çıkıyor. ASKİ'nin sitesinde şu anki Efeler, Nazilli ve Söke ilçeleri için yayınlanan tarifede, meskenlerde ton sınırlaması olmaksızın bir metreküp su fiyatı 5.34 lira olarak gösteriliyor.

Atık su için alınan ücret ise metreküp başına 1.75 lira. Yani ASKİ'nin kendi sitesinde ilan ettiği tarifeye göre Efeler, Nazilli ve Söke'deki vatandaşların bir metreküp su için atık su parasıyla birlikte toplam 7.09 lira ödemesi gerekiyor.

VATANDAŞLAR FATURA GÖNDERDİ

Yeni Asır'a vatandaşların gönderdiği faturalarda ise alınan ücret 7.09 liranın çok üzerine çıkıyor. Örneğin Efeler'de Temmuz ayı için gelen bir su faturasında vatandaşa 24 metreküp su tüketimi için atık su bedeliyle gelen ücret, 310 lira 61 kuruş.

Bu şekilde, metreküp başına su ve atık su bedeli 12.94 liraya denk geliyor, 5 liradan fazla fark çıkıyor. 17 Mayıs ve 16 Haziran arasında gönderilen bir başka faturada ise 2 metreküp suya 20 lira 42 kuruş ücret alındığı görülüyor. Bu durumda da metreküp başına ücret 10 lirayı geçiyor.

'TARİFE HER AY GÜNCELLENMELİ'

BELEDİYE Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Arı, "Şubat ayında yapılan ASKİ Genel Kurulu'nda kurum yönetimine su ücretlerine her ay enflasyon oranında zam yapma yetkisi verildi. Buna biz de olumlu oy kullandık. Ancak, bu durumdan anlaşılıyor ki, ASKİ internet sitesinde yaptığı zamların ardından güncel tarifeyi yayınlamıyor. Eski tarife durduğu için vatandaşın da kafası karışıyor. ASKİ'nin tarifesini her ay güncellemesi gerekiyor" dedi.

ERHAN GÜLENÇ