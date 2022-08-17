Didim Belediye Başkanı’nın tecavüz davasında yeni gelişme! CHP’li Atabay yeniden yargılanacak

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T. isimli kadına meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırılmıştı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vererek, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, yeni karar doğrultusunda soruşturmanın genişleterek yeniden ele alınmasını istemişti.

Bu doğrultuda soruşturma dosyası Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin istediği şekilde soruşturmayı genişletti. Tamamlanan genişletilmiş soruşturma Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENECEK

SABAH'ın ulaştığı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen belgede, "Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada 3 Mart 2021 tarihinde şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildiği, söz konusu karara 15 Mart 2021'de itiraz edildiği, 3 Mayıs 2021 tarihli karar ile takipsizlik kararımız hakkında soruşturmanın genişletilmesine karar verildi.

Hakimliğinizce kararda bulunulması istenen hususlar maddeler halinde genişletme kararınızda belirtildiği gibi başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, istenen hususların tamamı yerine getirildi. Takipsizlik kararı yeniden değerlendirmek üzere tarafınıza gönderilmiştir" denildi.

Önümüzdeki günlerde CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Atabay ve diğer şüphelilerin Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

KADIN HAKİM ADETA HUKUK DERSİ VERDİ

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Başta Didim Başsavcısı olmak üzere Didim savcılarına fevkalade isabetli bir şekilde hukuk dersi veren Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik'in aynı dersi devam ettireceğini ve dosyada iddianame düzenlenmeyen hayli hayli yeterli olan deliller kapsamında dava açılacağına inancımız tamdır.

Adalet olan güvenimiz hiçbir zaman bitmemiştir. Her ne kadar Didim'de soruşturmayı yürüten Didim Cumhuriyet Başsavcısı ve soruşturma savcısı hukuka uygun soruşturma yapmasalar da Söke Sulh Ceza Hakimi tarafından yapılan yanlışların düzeltileceği ve şüpheliler hakkında dava açılarak en ağır şekilde cezalandırılacakları kanaatimce kesindir.

Ülkemizin iyi ki Söke Sulh Ceza Hakimi gibi örnek hukukçuları var. Bize 'neden 4 yıl şikayet etmek için bekledin?' diye soran savcıya ben de '2 yıl bu soruşturmayı neden beklettin? 2 yıl soruşturma sürer mi?" diye ben de soruyorum" şeklinde konuştu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüzüne uğrayan mağdur kadından şok ifade