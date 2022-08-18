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Haberler Aydın Tecavüz iddiası yine gündemde

Tecavüz iddiası yine gündemde

Didim’de de Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay bir kez daha tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi. Atabay’ın belediyeye iş istemeye gelen kadına meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı

18.8.2022

Tecavüz iddiası yine gündemde

AYDIN'DA Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisine iş istemeye gelen S.T. isimli kadına meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz ettiği öne sürülmüştü. Dosyaya bakan savcı tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verilmişti.

Mağdur S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'in davasından alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

Didim Belediye Başkanı'nın tecavüz davasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP'li Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlenebileceği ve dava açılabileceği öğrenildi. S.T'nin avukatı Murat Sultansu, "Yeterli deliller ışığında dava açılacağına inancımız tam. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inanıyorum" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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