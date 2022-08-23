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Haberler Aydın Serebral Palsili İzel artık üniversıteli

Serebral Palsili İzel artık üniversıteli

23.8.2022

Serebral Palsili İzel artık üniversıteli
Aydın'da yaşayan ve Serebral Palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 19 yaşındaki İzel Örnek, 2 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Azmini hiç yitirmeyen, ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamlayan İzel, üniversite sınavına girerek örgün eğitimi kazanacak puanı tutturdu. Okuma hayalini, azmi ve mücadelesi ile gerçeğe dönüştüren İzel'in en büyük destekçisi ise annesi Güler Örnek oldu. Kızının okuması için işyerini kapatan ve her an yanından ayrılmayan anne Örnek, İzel'in üniversiteye hazırlanabilmesi için kurs kurs dolaşmaya başladı.

KURSLAR KABUL ETMEMİŞTİ
İZEL'İN tekerlekli sandalyesi olması sebebiyle hiçbir kurs kabul etmezken, başvuru yaptıkları Efeler Halk Eğitim Merkezi genç kıza destek oldu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) kabul edilen İzel, sınava hazırlandı. İzel, aldığı başarılı sonuç sonrasında çok istediği maliye bölümünü kazandı. Artık üniversiteli olan genç kız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu'na kaydını yaptırdı.

■ İHSAN KARATAŞ

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