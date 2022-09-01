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Aydın'da acı son! Boğularak hayatını kaybetti

Aydın'da sıcak havadan bunalan 50 yaşındaki adam serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için İzmir'e gönderildi.

İHA

01.09.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 16:26

Aydın’da acı son! Boğularak hayatını kaybetti

Olay, Didim Sağtur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren İsmail Bilgiç (50) bir anda hareketsiz kaldı. Adamı fark eden çevredeki diğer vatandaşlar şahsı sahile çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgiç'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Bilgiç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılığın incelemesinin ardından Bilgiç'in cansız bedeni otopsi için İzmir'e sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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