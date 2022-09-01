Ege sarsıldı

EGE'NİN üç büyük şehri dün depremle sarsıldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 12.56'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4.7 büyüklüğünde ve 7.03 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 14 dakika sonra Kuşadası Körfezi açıklarında bu kez de 5.1 şiddetinde deprem oldu. 15 dakika arayla yaşanan iki ayrı depremin ardından 13.15'te 2.4 ve 13.19'da 2.8, 13.26'da da 2.4, 17.03'te 4.5 büyüklüğünde 4 ayrı artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremler çevre iller Aydın, İzmir ve Muğla'da da hissedildi. Sarsıntıların ardından artçılar devam ederken vatandaşlar panik yaşadı. Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

'2020 DEPREMİ TETİKLEDİ'

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sözbilir, "30 Ekim 2020'de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.

30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var.Artçılar birkaç gün sürebilir ve bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle deprem fırtınası yaşanabilir" diye konuştu.

AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. An itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

59 DAKİKADA 19 ARTÇI YAŞANDI

VATANDAŞLARI panikleten ve saat 12.56'da meydana gelen deprem ile birlikte Kuşadası'nda 59 dakikada farklı aralık ve büyüklüklerde 19 deprem kaydedildi. 1.9 ile 5.1 aralıklarında meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Kuşadası'nda ikamet eden vatandaşlardan Baturbey Seyhan, "Art arda yaşanan deprem nedeniyle çok korktuk. Evde çocuğumla beraberdim. Hemen çocuğumu alıp güvenli bölgeye gittik. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu

FATİH ŞENDİL- KAZIM YÖRÜKÇE