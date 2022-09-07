Yeni mahsul kuru incir raflarda

Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan Aydın'ın milli meyvesi kuru incir bu yıl erken olgunlaştı ve kısa süre önce tezgahlardaki yerini aldı. Faydası saymakla bitmeyen ve özellikle şifa niyetine tüketilen kuru incir Tuğba Kuruyemiş tarafından özenle seçilip, aflatoksin testinden geçirilip işlendikten sonra müşteriye sunuluyor.

HÜCRE YENİLİYOR

Kuru incirde hem dökme satışı hem de paketli satışı bulunan Tuğba Kuruyemiş'de özellikle seyahat eden ve yurtdışından gelen müşterilerin tercih ettiği vakumlanmış kuru incir paketleri de yeni mahsulde raflarda yerini aldı. Damak tadı ve lezzetinin yanında pek çok kişinin kuru inciri hekim tavsiyesi ile tükettiği için bu yıl ürünü hazırlamakta acele ettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Kuru incirin bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini arttırdığını ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olduğunu biliyoruz. İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağladığı da biliniyor" dedi.

ORGANİK DAĞ İNCİRİ

"Sağlıklı beslenmeye özen gösteren müşterilerimiz özellikle kuru incire daha fazla rağbet görstermeye başladı" diyen Tonkul, "İlk hasattan itibaren Aydın ilimizin organik dağ incirlerini alıp, aflatoksin denetimi ve seçimlerini yaparak sofraya hazır hale getirip ülke genelindeki yaklaşık 100'den fazla şubemizde tezgahlara yerleştirdik" diyerek Aydın incirinin ülke genelindeki vatandaşların yanı sıra gurbetçiler ve turistler tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

HER YÖREDEN KALİTELİ ÜRÜNLER

SADECE Aydın'ın inciri değil, Osmaniye'nin yer fıstığı, Giresun'un fındığı, Siirt ve Gaziantep'in fıstığı, Balıkesir ve Datça'nın bademi, Malatya'nın kayısısı gibi ülkemizin pek çok bölgesinin ürünü de Aydın'da Tuğba kalitesi ile işlenip mağazalarındaki raflardan son tüketiciye ulaşıyor.

■ İHSAN KARATAŞ