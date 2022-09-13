Teslim alamadığı aracı 2 yıl sonra kendi buldu

AYDIN'DA yaklaşık 2 yıl önce Hasan K. isimli vatandaş, lüks bir otomobil satın aldı. Araç kendisine teslim edilmeyince dolandırıldığını anlayan Hasan K. hukuk mücadelesi başlattı. Hasan K. kardeşi Hikmet K. ile birlikte dedektif gibi otomobilin izini sürmeye başladı. Kardeş Hikmet K. önceki akşam Dallıca Mahallesi'nde kardeşinin aracına benzer bir otomobil gördü. Otomobilin bahçeli bir evin önünde, üzeri yarım örtülü vaziyette park edilmiş halde olduğunu kardeşine bildirdi. Olay yerine gelen Hasan K, aracın satın alıp kendisine teslim edilmeyen otomobil olduğunu tespit edince jandarmayı arayarak yardım istedi.

EV SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine jandarma tarafından ifadesine başvurulan bahçeli evin sahibi Y.A. aracı bir süre önce polis olduğu belirtilen B.A, Nazilli Adliyesi'nde adli tıp ve cenaze aracı kullanan T.S. ile soy ismini bilmediği B. isimli 3 kişinin getirip aylık 250 lira kira bedeli karşılığı evinin avlusuna park ettiğini ileri sürdü. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

PLAKA BASKASININ ÜZERİNE ÇIKTI

BÖLGEYE gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede beyaz renkli 09 ACE plakası takılmış aracın ruhsattaki şasi numaraları ile gerçekteki şaşı numarasının örtüşmediğini belirledi. Şasi numarasından sorgulandığında aracın Hasan K'ye ait olduğu, üzerinde takılı plakanın ise başka bir şahsın aracına ait olduğu tespit edildi.

■ İHSAN KARATAŞ