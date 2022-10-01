Uyanık sürücülerin korkulu rüyası dronlar oldu

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan İzmir Bulvarı Ziraatçiler Kavşağı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.





Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 220 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 40 araca toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı.