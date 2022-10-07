Yolsuzluğa değil haberi yapanlara kızdı!

AYDIN'DA CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin ton mıcır alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle tutuklanan isimler arasındaki Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı sinirini gazetecilerden çıkardı. Belediyenin geçen yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiaları suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı tamamlayan müfettişlerin raporu sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla belediye personellerinden Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı, Murat Arabacı, Kartal Kara, Kaan Çavdar, D.Ş. ve E.T., açığa alındı. Haklarından yürütülen soruşturma kapsamında 6 belediye personeli ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı geçen salı günü gözaltına alındı. Mıcır operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 belediye personeli ve 2 şirket sahibi emniyetteki sorgularının ardından perşembe günü Kuşadası Adliyesi'ne getirildiler. Adliye önünde bir süre bekletilen Fatma Çanakçı'nın sinirli tavırları gözden kaçmadı.

Kuşadası Belediyesi'ne mıcır operasyonu

'DEDİKODU YAPANLAR' DEDİ

BUNUN üzerine adliye önünde bekleyen Çanakçı'nın yakınları da şüphelilerin bekletilmesine tepki göstererek, yargı sürecinde tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladılar. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı sonrası sinirler daha da gerildi. Tutuklandıktan sonra cezaevine sevki için elleri kelepçeli olarak adliye binasından çıkartılan Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı sinirini gazetecilerden çıkardı. Çanakçı, "Sadece şunu söyleyeceğim. Dedikodu yapan Kuşadası basını. Tebrik ediyorum hepinizi" diyerek yapılan haberler yüzünden tutuklandığını savundu. Çanakçı'nın ailesi ise tutuklanma kararını protesto ettiler.

ADEM ÜLKER