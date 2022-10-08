Toplanan bağışla bir engellinin yüzü güldü

AYDIN Didim'de Konya Kültür Sitesince geleneksel hale getirilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Yaz etkinliğinde elde edilen bağış, bir engellinin yüzünü güldürdü. Etkinlikte elde edilen bağış ile Didim'de yaşayan yüzde 92 fiziksel engelli olan dernek üyesi Hilmi Saykioğlu'na akülü tekerlekli sandalye alındı. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş'ın da katıldığı ziyarette akülü sandalye Saykioğlu ailesine ulaştırıldı. Altıntaş, duyarlılıklarından dolayı Konya Kültür sitesi yönetimine ve site sakinlerine teşekkür edip, bu tür etkinliklerin de herkese örnek olmasını istedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN