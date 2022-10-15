17 yıllık cinayeti parmak izi aydınlattı

AYDIN'IN Söke ilçesinde 17 yıl önce evinde ziynet eşyaları için bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Rukiye Toyran'ın katili, tansiyon aletine bıraktığı parmak izi sayesinde yakalandı. Yeni kimlik kartı çıkarmak için parmak izi veren katil, sistemde kayıtlı bulunan parmak iziyle eşleşince cinayetteki düğüm çözüldü. Toyran'ın (85) katil zanlısının belirlenmesi için o dönem yapılan araştırmada bir sonuca ulaşılamamış, evdeki tansiyon aletinde yabancı bir kişinin parmak izi tespit edilmiş ancak parmak izinin kime ait olduğu belirlenememişti. Cinayet, faili meçhul olarak rafa kaldırılmıştı.

BULUNAN parmak izi, Bitlis'te yaşayan Tekin Dalda'nın (40) geçen yıl, kimlik çıkarma işlemi için verdiği parmak iziyle eşleşti. Tekin Dalda, olaydan 17 yıl sonra bu yıl ocak ayında Bitlis'te gözaltına alındı. İfadesi alınan Dalda, olay tarihinde Söke'de bulunmadığını, cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürünce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 GÜN ÖNCE KAZA YAPMIŞ

ÖTE yandan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul olayları aydınlatmak için kurulan özel ekip dosyayı tekrar açtı. Dönemin hastane kayıtlarını gün gün saat saat inceleyen ekipler, "Hayatım boyunca Söke'de hiç bulunmadım" diyen Tekin Dalda'nın cinayet gününden 12 gün önce yaşlı kadının evinin beş yüz metre yakınında motosiklet kazası geçirip Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü tespit etti. Dalda'nın ayrıca 2003-2006 yıllarında Söke'de kahvehane işleten ağabeyinin yanında kaldığı belirlendi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

TÜM parçaların yerine oturmasının ardından 4 kişilik özel ekip, bin 500 kilometre uzaktaki Tatvan'da düzenledikleri operasyonla katili saklandığı barakada yakaladı. Yargılama sürecinde, cinayetin işlendiği tarihte Söke'de bulunduğunu hatırlamadığı için yanlış ifade verdiğini savunan Dalda, bulunan parmak izinin ise kendisine ait olamayacağını, sistemsel bir yanlışlık olabileceğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, zanlıya 25 yıl hapis cezası verdi.

2 YILDA 3 FAİLİ MEÇHUL DOSYAYI ÇÖZDÜLER

AYDIN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 kişilik ekip, son 2 yılda Rukiye Toran'la birlikte 3 faili meçhul cinayeti aydınlattı.

Özel ekip, geçtiğimiz yıl 18 yıl önce el ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen (34) cinayetini kanlı havludaki DNA örneği ile çözdü.

Adli emanetteki havlu yeniden incelenince, DNA örneğinin Engin Akkuş'a ait olduğu ortaya çıktı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Akkuş hakkında cinayet suçundan iddianame hazırlandı. Aynı ekip, Aydın'da 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) katil zanlılarını da buldu. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKÇE