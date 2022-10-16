Destek AFAD Gönüllüleri sertifikalarını törenle aldı

NAZİLLİ Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin (TRAC) ortaklaşa düzenlediği Afet Gönüllüleri Buluşması ve sertifika töreni Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Gönüllülerin profesyonel çalışanlardan daha azimli olduğunu dile getiren TRAC Nazilli Başkanı ve Kızılay Aydın İlk Yardım Merkezi Müdürü Uzay Tok, "Bu sene oluşturan orman yangınları eğitimine Nazilli'den 60 kişi katıldı. 41 kişi destek AFAD gönüllülük eğitimi aldı. Bu iyi bir rakam. Afetlerde anında müdahale edebilecek kişiler olay yerinde bulunan kişilerdir. Bu bakımdan ne kadar çok gönüllü eğitim alırsa afetlerde o kadar çok hayat kurtarabiliriz" dedi.

DİĞER