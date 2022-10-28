Aydın’ın parlayan yıldızı Buharkent OSB

İlçe merkezinin 2 kilometre batısında, Denizli-Aydın karayolu güzergâhında bulunan Buharkent OSB'nin cazibesi günden güne artıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 2001'de verilen onayın ardından kurulan ancak 2014 yılına kadar atıl vaziyette duran OSB'nin kaderi Buharkent Belediyesi'nin müteşebbis heyette yer alması ile değişti. 2015'ten beridir OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çabalarıyla OSB büyük atılım gösterdi.



OSB'NİN ALANI GENİŞLEDİ

OSB'nin bulunduğu alandaki kamulaştırmalar tamamlanarak ilave revizyon imar planı ve nazım ve uygulama revizyon planları onaylanırken Atıksu Arıtma Tesisinin imar planına dahil edilmesiyle OSB'nin alanı 85 hektara ulaştı. OSB'de henüz faaliyette bulunmayan ve ihale aşamasına gelinen Atıksu Arıtma Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Dünya Bankası Finansmanlı kredi desteği 2022 Yatırım Programına dahil edildi. Revizyon imar planı ve kamulaştırması biten bölgeler için onaylanan tüm alanın parselasyon planları tamamlandı.



23 YATIRIMCIYA TAHSİS

Bu parsellerde kurulan zeytin işleme faaliyete geçerken Türkiye'nin en büyüklerinden olan kablo fabrikası ile peynir üretim tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu iki firmanın da üretime başlaması ile birlikte bin 100 kişilik doğrudan istihdam, 20 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak. Buharkent OSB'de şuana kadar toplam 23 yatırımcıya arsa ön tahsisleri yapılırken tüm bu parseller faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 5 bin kişinin ilave istihdam edileceği öngörülüyor.



ALTYAPI ÇALISMALARI DEVAM EDIYOR

Fabrika yatırımları devam eden Buharkent OSB'de altyapı yatırımları da hız kesmiyor. OSB'nin altyapı projeleri kapsamında elektrik dağıtım şebekesi, saha aydınlatma ve telekomünikasyon altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve yol yapım işi ihalelerinin ardından inşaat faaliyetleri de tamamladı. OSB'de 2 bin metreküp/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel nitelikli Atık Su Arıtma Tesisinin de ihalesi yapılacak. OSB'de belirlenen bir alan Trafo Merkezi olarak yapılması için TEİAŞ'a devredildi. Ayrıca Buharkent OSB'ye 49 yıl süre ile Elektrik Dağıtım Lisansı verildi.

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