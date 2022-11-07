Yeni Asır’ın manşeti davada delil oldu

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan ve belediye üst düzey bürokratlarının da aralarında bulunduğu sanıkların ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı davanın duruşmasına Yeni Asır'ın haberi damga vurdu. 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı'nın son mütalaasında Çerçioğlu'nu bu suçtan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istediği davanın karar çıkması beklenen son duruşmasında sanık F.K'den sürpriz bir hamle geldi. Suçsuz olduğunu savunan, aksine Karaarslan ve adamlarından baskı gördüğünü savunan F.K, Yeni Asır'ın 15 Ocak 2022 tarihinde manşet yaptığı ve Karaarslan'ın E-Yöntem şirketinden hesaplarına para gönderildiği ortaya çıkarılan ve bir kısmı bu davada da sanıklar arasında yer alan belediye bürokratlarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporunu gündeme getirdi.



RAPORUN CELP EDİLMESİNİ İSTEDİ

Sanık, bu raporun mahkeme tarafından celp edilmesini istedi. Mahkeme de Yeni Asır'ın manşet yaptığı söz konusu raporun ilgili yerden istenmesine karar verdi. Böylece Çerçioğlu'na hapis cezası verilme ihtimali bulunan davada MASAK raporu da incelenecek ve ona göre karar verilecek. Birçok dosyanın birleştirildiği 4 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına girecek MASAK raporunda davanın sanıkları arasında yer alan Bülent Bozbaş, Muharrem Şanlı ile Özlem Bayraktaroğlu'nun yer aldığı öğrenildi. 3 Kasım'daki duruşmada Sanık F.K. verdiği dilekçede "Yeni Asır'ın haberinin dayanığı olan 16 Ekim 2017 tarih ve 2017/MAR (2926)-94 sayılı MASAK raporunda dava içi ve dava dışı üst düzey bürokratların E-YÖNTEM şirketi ile para trafiğine yer verilmiştir. Para aldığı iddia edilen kişilerin, belediyenin en üst düzey görevlileri olduğu, diğer bir deyişle ihaleye davet edilecek firmaları belirleme mevkiinde olduklarını sayın mahkememizin takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.





DURUŞMA 14 ŞUBAT'A ERTELENDİ

F.K. ayrıca "İhaleye yerleştirdiği kişiler aracılığı ile tarafıma mobbing uygulatan Erkan Karaarslan'a İstanbul Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezninde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' isnadı ile dava açılmıştır. Belirtmek isterim ki, anılan firmaya avantaj sağlamak şöyle dursun, tarafıma örgütlü şekilde baskı uygulanmıştır" dedi. Sanık, MASAK raporu ile Kararaslan hakkında Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının celp edilmesini ve beraatine karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın talebinde yer aldığı şekilde MASAK raporu ve mahkeme dosyasının ilgili yerlerden istenmesine karar verdi ve duruşmayı 14 Şubat 2022'ye erteledi.





HEPSİNİ PARAYA BOĞMUŞ

Haberde MASAK raporuna dayanılarak şu bilgilere yer verilmişti: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan ve hali hazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 2013-2015 arasında toplam 115 bin 654 TL, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı ve 2015-2016 yılları arasında da Genel Sekreter olarak görev yapan Ahmet Uğur Cebeci'ye 2014-2015'te toplam 226 bin 944 TL, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde hali hazırda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Bozbaş'a 3 bin 784 TL, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Özlem Bayraktaroğlu'na 368 bin 500 TL, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Dairesi ve Abone İşleri Daire Başkanı olan Egemen Emre Beşli'ye 2015-2016'da toplam 20 bin 684 TL gönderildiği raporlarda yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişi Hüseyin Soylu, belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük yapan Muharrem Şanlı, İmar A.Ş Genel Müdürü Ümit Erkan'a da yüzbinlerce lira gönderildiği öne sürülüyor.