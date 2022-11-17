Baltalı canavara 18 yıl hapis

YAKLAŞIK bir yıl önce Aydın'da meydana gelen korkunç olayda 35 yaşındaki İsmail Demirci, boşandığı eşi 29 yaşındaki İlke Kuleli'ye çalıştığı markette baltayla saldırıp parmaklarını kesmişti. Demirci, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İncirliova'da 9 yıl evli kaldığı eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmak zorunda kalan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, geçtiğimiz 30 Ocak'ta eski eşinin baltalı saldırısına uğramıştı.

İlke Kuleli'nin, saldırıda sağ serçe parmağı tamamen kopmuş, sol elindeki kopan 5 parmak dikilmişti. Ölümden dönen genç kadının başına aldığı balta darbelerden dolayı da 23 dikiş atılmıştı. Korkunç olayın ardından İsmail Demirci tutuklandı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Ddavanın görüldüğü Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Hakim karşısına çıkarak son kez savunmasını yapan sanık İsmail Demirci, eski eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için markete gittiğini, eşinin biber gazı ile kendisine saldırdığını söyledi. Demirci, pişman olduğunu ifade etti. İlke Kuleli de kendisine dehşeti yaşatan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

YAŞARKEN ANLAŞILMAK İSTİYORUM

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık İsmail Demirci 'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İlke Kuleli, cezayı yetersiz bulduğunu belirterek, "Çok değişik duygular içerisindeyim. Ben öldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum. Bana göre ceza yeterli değil. Bu yüzden karara itirazda bulunacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE