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Haberler Aydın Kuşadası'nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar oluştu

Kuşadası'nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar oluştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar dereye döndü; çukurlar oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksinin tekeri çukura saplandı.

DHA

23.11.2022, 17:47

Kuşadası’nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar oluştu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kuşadası ilçesinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar dereye döndü; yüksek kesimlerden inen sular ise Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yollara döşeli kilit parke taşlarını söküp, sürükledi.

Bazı yollarda da çukurlar oluştu. Yağmur suları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bir taksinin sağ ön tekeri yolda oluşan çukura saplandı.

Taksi, belediye ekipleri ve çevredekilerce kurtarıldı. Ekipler, suların çekilmesi sonrası yollarda temizleme ve onarım çalışması başlattı.

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