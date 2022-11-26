‘Azmettirici Canyurt’

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 2015-2020 yılları arasında görev yapan ve FETÖ belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın şirketine yapılacak ödemeyi usulsüz olduğu gerekçesiyle yapmamakta direnen dönemin Satın Alma Şube Müdürü Ümmü Gülsüm Uslu'ya fotokopicilik yaptırmak, tek başına boş bir odada çalıştırmak gibi uygulamalarla organize ve iştirak halinde mobbing uyguladığı belirtilen 10 üst düzey bürokrata açılan ceza davasının duruşması görüldü.

KARAARSLAN'A YAKIN İSİM

Davada yargılanan sanıklar arasında eski Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Daire Başkanları Egemen Emre Beşli, Vicdan Çetav, Metin Erdoğan, Tufan Yılmaz, Tanju Topçu yer alıyor. Duruşmaya sanıklardan bazılarının verdiği şok ifadeler damgasını vurdu.

Ümmü Gülsüm Uslu

İfade veren 3 sanık, bu mobbingi o tarihte ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olan ve halen belediyenin İmar A.Ş. şirketinde yönetici olan ve Karaarslan'a yakınlığıyla bilinen Nermin Canyurt'un yaptırdığını öne sürdü. Ümmü Gülsüm Uslu da, "Nermin Canyurt diğer sanıkları organize etmiştir ve azmettiren kişidir" diye konuştu.

'BENDEN TALEP YAZISI İSTEDİ'

Sanıklardan dönemin Abone İşleri Daire Başkanı Tanju Topçu, "Nermin Canyurt, Uslu Buharkent tahsilat şubesine tayin edildikten sonra beni aradı. Uslu ile ilgili benim bulunduğum abone işleri daire başkanlığında görevlendirilmesi hususunda talep yazısı yazmamı istedi. Ben de böyle bir yazı yamayacağımı ifade ederek telefonu kapattım" dedi.

USLU YOĞUN TAKİBE ALINDI

Dönemin İnsan Kaynakları Daire Başkanı olan sanık Metin Erdoğan da, "Ümmü Gülsüm Uslu ilçeye görevlendirildikten sonra Genel Müdür Erdoğan Öztürk (Şu anki Ankara ASKİ Genel Müdürü) ve Nermin Canyurt tarafından yoğun bir takibe alındı. Uslu'nun ilçeye tayini için Canyurt beni bizzat aradı ve bana Uslu'nun atanmasına karar verdik, bunun için gerekli onay yazısını yaz getir' dedi. Ben de kendisinin müdür kadrosunda olduğunu ilçeye görevlendirmemizin mümkün olmadığını söyledim ve onayını yazmadım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra atama onayı değil görevlendirme olarak yaz getir, ihtiyaç var 10 gün sonra geri alacağız' dedi. Bunun üzerine onay yazısını yazdım. Uslu'nun müdürlükten alınıp tahsilat kadrosuna alınması konusunda da dosyaları bizzat Nermin Canyurt ve Egemen Emre Beşli tarafından alınıp incelenmiş" diye konuştu.

"ALGI OLUŞTURUYORLAR"

Bu ifadelerin ardından Nermin Canyurt'un avukatı ise, "Sanıklar yıllar sonra organize bir şekilde hareket ederek bir algı oluşturmak istemektedirler. Suç müvekkilimizin üzerine atılmak istenmektedir. Bu durum mahkememizce dikkate alınsın. Tanıkların dinlenmesi yönündeki talebi kabul etmiyoruz" dedi. Mahkeme Uslu'nun gösterdiği tanıklar Şaban Demirtaş, Kurtuluş Günay, Murat Gölükçetin, Abdurrahman Caymaz ve Meltem Kaplı'nın ifadesinin alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

'5 YIL ÇALIŞTIĞIM KURUMDA BASKIYA MARUZ KALDIM'

İFADELERİN ardından konuşan Ümmü Gülsüm Uslu ise, "Nermin Canyurt diğer sanıkları organize etmiştir ve azmettiren kişidir. Bunun bütün sebebi hukuksuz bir ödeme işlemini onaylamamamdan kaynaklanmıştır. Yaklaşık 5 yıl çalıştığım kurumda baskıya maruz kaldım. Şu an ASKİ Genel Müdür Vekili olan Hakan Olgaç da atanmasını, bulunduğu mevkiyi Erkan Karaarslan'a borçlu olduğu için 2 yıl süre ile hiçbir iş vermeden boş bir odada çalıştırmıştır" dedi.

'DÜNYANIN KAÇ BUCAK OLACAĞINI GÖRECEK'

HALİHAZIRDA ASKİ'de Strateji Daire Başkanlığı görevini sürdüren Tufan Yılmaz önceki günkü duruşmada çarpıcı ifadeler kullandı. Uslu'nun şube müdürlüğünün iptal edildiği gün kendisinin de şube müdürlüğünün iptal edildiğini anlatan Yılmaz, "O tarihte Nermin Canyurt bize de baskı uyguluyordu. İnsan Kaynakları Nermin Canyurt'a bağlıydı. Kendisiyle asansörde karşılaştığımızda nereye gittiğimi sordu. Destek hizmetlerine gittiğimi söyledim. 'Ümmü Gülsüm'ün yanına mı gidiyorsun' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. 'Kimse onun yanına gitmeyecek, dünyanın kaç bucak olacağını görecek' gibi cümleler sarf etti. Hatta asansörden indiğimde Ümmü Gülsüm Uslu'nun camın kenarında boş bir masada oturduğunu gördüm" dedi.

MASAK RAPORU BU DOSYAYA DA GİRECEK

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile FETÖ'cü Erkan Karaarslan'ın da sanık olarak yargılandığı davada, sanıklardan F.K'nin Yeni Asır'ın 15 Ocak 2022 tarihli haberini delil olarak sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi, haberde adı geçen ve Karaarslan'ın hesaplarına para gönderdiği kişiler arasında yer alan belediye bürokratlarıyla ilgili MASAK raporunun incelenmesine karar vermişti. MASAK, mahkemenin talebi üzerine söz konusu raporu Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Bu arada mahkeme, MASAK dosyasının bu dava dosyasına girmesi için ilgili yerlere Özlem Çerçioğlu talep yazısı gönderilmesini kararlaştırdı.

ERHAN GÜLENÇ