Harabe okuldan bilim mucizesine

Türkiye'de kapanan köy okullarının yeniden öğrenci ve halkın hizmetine sunulması için başlatılan "2000 Köy Yaşam Merkezi" projesi ile Aydın'da kapanan 42 okul binası yeniden hayat buluyor. Köy ve mahallelerin kalbi olması için başlatılan proje kapsamında, kentte ilk olarak Yenipazar ilçesine bağlı Çulhan Mahallesi'nde 1997'de kapatılan Çulhan İlkokulu'nun dönüşümü yapıldı. Tek katlı mimarisi olan atıl durumdaki ilkokul binası tadilat çalışması ile çocukların bilim, mühendislik, matematik, sıfır atık kütüphanesi, tasarım atölyesi, doğa oyunları, uygulama bahçeleri ve el becerilerini geliştirme amaçlı etkinlikler düzenlenebileceği hale getirildi.



1997'de kapatılan Çulhan İlkokulu, bilim merkezine dönüştürüldü. 'Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi' ismi verildi.



CAN DOSTLAR İÇİN KULÜBELER

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yolu ile açılan yaşam merkezine 'Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi' ismi verilirken, köy yaşam merkezinde can dostlar için yaşam kulübeleri, hobi bahçesi, gözlemevi, kamp alanı ve bocce sahası yapıldı. Çulhan Mahallesi'ndeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi anasınıfı, halk eğitim kursiyerlerinin yanı sıra ildeki tüm öğrencilere hizmet verecek.



Köy yaşam merkezinde can dostlar için yaşam kulübeleri de oluşturuldu.



"HER YERDE MATEMATİK"

Merkezin Aydın'dan matematik dehalarının yetişmesine önemli katkı sağlayacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Her yaştan bireyin, yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsatı bulacağı sürdürülebilir bir matematik evi ve köy yaşam merkezi inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla "Her Yerde Matematik" anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan seferberliğe Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'nde yapacağımız etkinliklerle katkı sağlamak bize onur verecek. Matematiğin sanat, spor, felsefe gibi daha birçok dalla buluşmasını sağlayan etkinliklerle çocuklarımızın geleceği için sağlam adımlar atılacak. Burada yeni Hüseyin Rıfkı Tamani, Başhoca İshak Efendi, Hüseyin Tevfik Paşa, Hülya Şenkon ve Cahit Arf'ler yetişecek" dedi.