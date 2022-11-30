Aydınlı öğretmen trenin altında kaldı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Akif Fırat Pekşen (44) yolcu trenin altında feci şekilde can verdi. Olay, Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Denizli - İzmir seferini yapan yolcu treni, tren rayları üzerinde bulunan Akif Fırat Pekşen'e (44) çarptı. Çarpmanın etkisi ile Pekşen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pekşen'in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Pekşen'in beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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