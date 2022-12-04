‘Rahat uyu anneciğim’

Kız çocuklarının okutulması gerektiği, her platformda sıklıkla dile getiriliyor. Tekirdağ Çorlu'da küçük yaşta yaşı evlendiği için okuyamayan Necmiye Ergör, vefatından önce akademisyen oğlu Bahadır Ergör'e, "Ben okuyamadım, kız çocukları okusun" diyerek hayalini dile getirmişti. Bu durumu vasiyet olarak görüp Aydın'ın Germencik ilçesine kütüphane kazandıran Ergör, "Anneciğim mezarında artık huzurlu uyuyabilirsin" diye konuştu.

ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

14 yaşındayken yaşı büyütülerek evlendirilen Necmiye Ergör, kendi okuyamamasına rağmen maddi imkansızlıklar içerisinde iki kızından birini ve oğlunu okuttu. Ergör'ün kızı Zehra Ergör Konya'da bir yüksekokulun el sanatları bölümünden mezun olup kız sanat okulunda müdürlük yaparken oğlu Bahadır Ergör ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi oldu. Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle 2019'da hayatını kaybeden Necmiye Ergör, ölmeden önce oğlu Bahadır Ergör'e çocukların kitap okuyabileceği bir kütüphane özlemi duyduğunu anlattı. Annesinin bu hayalini vasiyet kabul eden Bahadır Ergör, bir kütüphane açmaya karar verdi. Ergör Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ile temasa geçti. Germencik Belediyesi tarafından tahsisi yapılan Camikebir Mahallesindeki Kültür Sanat ve Spor Merkezinde oluşturulan kütüphaneye Ergör'ün desteğiyle alınan raflarla birlikte 3 bin 500 kitap yerleştirildi.

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRMİŞ

Necmiye Ergör'ün ismi verilen kütüphanenin açılışını geçtiğimiz günlerde akademisyen Bahadır Ergör, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel birlikte yaptı. Annesinin ismini, kütüphanede yaşatan Bahadır Ergör, "Annem 1930 yılında dünyaya gelmiş. İlkokulu birincilikle bitirmiş. Dedem o dönemin şartları nedeniyle annemi 14 yaşında evlendirmiş. Vefat edene kadar, 'Öğretmen olacaktım ama beni evlendirdiler. Ben okuyamadım, kız çocukları okusun' derdi. Çocukların okumasına katkıda bulunmak için kütüphane açtım" dedi.

ÖGRETMEN OLAMADI EGİTİMCİ YETİSTİRDİ

BAHADIR ERGÖR, "Annem, öğretmenlik mesleğini yapamadı. Ama eğitimci 2 evlat yetiştirdi. Kimsenin yaptığı iyilikleri anmasını istemezdi. Bu yüzden böyle bir vasiyette bulunmadı. Annemin hayalini gerçekleştirdiğim için gurur duydum. Anneciğim artık mezarında huzurla uyuyabilirsin" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE