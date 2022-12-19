Çerçioğlu’nun prensine tehditten hapis cezası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak bilinen ve belediyede batı ilçeler koordinatörü olan Fatih Akkentli ile ilgili yargıdan şok bir karar çıktı. Tanık beyanlarına göre Söke'de bir vatandaşı işyerinde, "Öldüreceğiz seni, arabaya alacağız, ölünü bulacaklar senin" şeklinde tehdit ettiği öne sürülen Akkentli'nin Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Akkentli'yi tehdit suçundan 5 ay hapse çarptırdı. Bu kararla Akkentli'nin 2024'te yapılacak yerel seçimde Söke Belediye Başkan adayı olma hayallerinin de suya düştüğü öne sürüldü.



5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Bu arada mahkeme, Akkentli'nin daha önce ceza aldığı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını içeren 5 mahkeme kararının açıklanması yani bu cezaları çekmesi için de ihbarda bulunulmasını kararlaştırdı. İddiaya göre, Söke'de CHP'li Belediye Meclis Üyesi Süleyman Yörük, Facebook'ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle tartıştığı Gönül Ak isimli kişiye işyerinde yumruk attı ve Ak'ı yaraladı. Sonrasında olay yerine gelen Fatih Akkentli'nin ise, Ak'a "Öldüreceğiz seni, arabaya alacağız, ölünü bulacaklar senin" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi. Hüseyin Kaya isimli kişi, mahkemede Akkentli'nin aleyhine şahitlik yaptı. Bu arada Gönül Ak, Süleyman Yörük'ten şikayetçi olmaktan vazgeçti.







DURUŞMAYA KATILMADI

Görülen davanın geçtiğimiz günlerdeki son duruşmasında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Yörük'ün üzerine atılı suçun şikayet koşuluna tabi olduğunu belirterek davanın Yörük yönünden düşürülmesine karar verilmesini istedi. Ancak Savcı, tanık beyanları çerçevesinde Akkentli'nin üzerine atılı tehdit suçunu işlediğini belirterek tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Akkentli'nin TBMM üyeliğinden, devlet il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesini yasaklanmasını içeren TCK 53. maddesinden de cezalandırılmasını istedi. Akkentli, duruşmaya katılmadığı için son savunması sorulamadı. Kararını veren mahkeme de Akkentli'yi tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sosyal durumu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 6 ay hapis cezasında 1/6 oranında indirim yaparak bunu 5 aya düşürdü.



BAŞKAN SEÇİLEMEYECEK

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun kasten işlenen suç olması ve sanığın netice olarak hapis cezasına mahkum olmasından dolayı TCK'nın 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine de karar verdi. Bu durumda Akkentli'nin Söke Belediye Başkan adayı olma hayallerinin de suya düştüğü öne sürüldü.



DİĞER CEZALAR DA VAR

Bu kararla Akkentli'nin daha önce işlediği ancak hükmün açıklanması geri bırakılan suçlarının da açıklanması kararlaştırıldı. Buna göre mahkeme heyeti, Akkentli'nin Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1, Söke 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 ve Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davalarda aldığı cezalarla ilgili hükmün açıklanması için ihbarda bulunulmasını kararlaştırdı.







KILIÇDAROĞLU'NU DA ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak bilinen Fatih Akkentli, geçtiğimiz Nisan ayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da makamında ziyaret etmişti. Akkentli ziyaretle ilgili basına "Genel Başkanımıza Söke hakkında bilgiler verdik, hemşerilerimizin selamını ilettik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

AKKENTLİ: SUÇSUZUM

Yeni Asır'ın görüştüğü Akkentli, suçsuz olduğunu belirterek karara istinaf mahkemesinde itiraz edeceğini söyledi. Mahkeme aşamasında gösterdiği tanıkların dinlenmediğini savunan Akkentli, yaşanan olaya müdahale ettiğini ancak böyle bir tehditte bulunmadığını ifade etti. Akkentli, istinaf sürecinde aklanacağına inandığını dile getirdi.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER