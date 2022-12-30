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Haberler Aydın Bahçede yapılan define kazısına suçüstü baskın

Bahçede yapılan define kazısına suçüstü baskın

30.12.2022

Bahçede yapılan define kazısına suçüstü baskın

AYDIN'IN Didim ilçesinde, jandarma ekipleri, Bozburun Mahallesi'ndeki bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ev, bir süre takibe alındıktan sonra operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bahçede 1 metre genişliğinde, 7 metre derinliğinde kazma kürekle kazılmış çukur bulundu. Define aramada kullanılan 3 dedektör de ele geçirildi. Suçüstü yakalanan S.S., S.S. ile İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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