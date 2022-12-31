Aydın’daki faciada yürek yakan görüntü! Anne kızın son anları kamerada

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Aydın Valiliği'nin 'Twitter' hesabından yapılan açıklamada, faciada yaşamını yitiren 7 kişinin Fatma Danaş, Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Cansu Karaboğa ile Emine Düztepe, kızı İrem Düztepe olduğu belirtildi.

Neslihan Karaboğa ve 3 çocuğunun Aydın'ın Karacasu ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturdukları, gezmek için Nazilli'ye geldikleri belirlendi.

KUCAĞINDA KIZIYLA ÇARESİZCE KOŞTURDU

Restoranın 2'nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa'nın son görüntüsü yürekleri dağladı.

Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.