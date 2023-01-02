Kuşadası ve Didim’de turizm rekoru kırıldı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine geçen yıl gelen 3 milyon 200 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile ilçelerde tarihin en yüksek turist rakamlarına ulaşıldığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, 2022 yılı turizm rakamlarını, Kuşadası ilçesindeki otelde düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

Tuncer, Türkiye'nin, dünya turizminde "şampiyonlar ligi" oyuncusu olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde özellikle Kovid-19 salgını döneminde güvenli turizm sertifikasıyla dünyada örnek bir modeli ortaya koyduklarını dile getiren Tuncer, özellikle 2021'de 2 milyon turist ağırlayan Kuşadası ve Didim'de geçen yıl beklenenin üzerinde bir performansa ulaşıldığını vurguladı.

Sadece liman girişleri ve otel kayıtlarını dikkate aldıklarını belirten Tuncer, şöyle devam etti:

"2022 yılında Bakanımızın (Mehmet Nuri Ersoy) Türkiye'de 51 milyon 500 bine revize ettiği hedefi biz Aydın'da 3 milyon olarak revize etmiştik. 2022 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladık. Çok şükür Aydın'da tarihi bir rekoru daha kırmış olduk. Ortaya çıkan bu rakam tüm sektör paydaşlarımızın otel sahiplerimizin, acente ve rehberlerimizin yüzünü de güldürdü. Ekonomik katkıda da son derece doyurucu bir skor oldu. 2,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik katma değer elde edildi. Turizm sektörü olarak üretmeyi başardık. 2022 yılını tamamlarken mutlu tabloyu ortaya koyup 2023 yılında yeni rekorlara yelken açacağız."

"CİRO ANLAMINDA ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLDU"

Tacettin Özden ise 2022 yılında oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşının tedirginliğinin sezon içerisinde kısa sürede atlatıldığını ifade eden Özden, "Gerek kişi başı harcama gerek turist sayısı anlamında ve ciro anlamında çok güzel bir sezon oldu. Yılbaşında da açık olan otellerin hemen hemen hepsi doldu." diye konuştu.

Ozan Sayın da sezonun yoğun geçmesinden dolayı turist rehberlerinin de tatlı bir yorgunluk içerisinde olduğunu belirterek, "2 yıl pandeminin verdiği boşlukta ne yazık ki düzgün bir şekilde çalışamamıştık. Bunun sonucunda bu seneki yoğunluk bizi gerçekten çok mutlu etti. Rehberlerimiz doluydu. Aydın rehberler odasında 750 üyemiz var. Bu 750 rehberin dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarımız geldi." dedi.