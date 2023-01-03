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Haberler Aydın Aydın'da tıra çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Aydın'da tıra çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleşen olayda seyir halindeki bir otomobil, plakası belli olmayan tıra çarparak devrildi. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

03.01.2023, 15:07

Aydın’da tıra çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçe sınırlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine doğru seyreden R.G. idaresindeki 17 DC 665 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir tır ile çarpışarak devrildi. Devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu konumunda bulunan N.Ö. sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobile çarparak olay yerinden ayrılan tır şoförünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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