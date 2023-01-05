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Haberler Aydın Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz edildi. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güçlerini uzaklaştırdı. Yunan unsurlarının havaya ateş açması üzerine misliyle karşılık verildi.

İHA

05.01.2023, 20:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 20:51

Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "5 Ocak tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır.

Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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