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Aydın'daki Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi akını

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Şubat 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan eski Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi'ni 1 yılda 136 bin 848 kişi ziyaret etti. Müzeye, açıldığı günden bu yana Aydın ile kent dışından ve yurt dışından ziyaretçi ilgisi, artarak devam etti.

DHA

10.01.2023, 16:28

Aydın’daki Demokrasi Müzesi’ne ziyaretçi akını

Aydın- Muğla yolu Çakırbeyli Mahallesi'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koordinesinde, Aydın Valiliği'nce yapımı tamamlandıktan sonra 15 Ocak 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve eski Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Vali Hüseyin Aksoy'un açıkladığı verilere göre, müzeyi 1 yılda 136 bin 848 kişi ziyaret etti. Müzeye, açıldığı günden bu yana Aydın ile kent dışından ve yurt dışından ziyaretçi ilgisi, artarak devam etti. 90 dönüm üzerine konumlandırılan Demokrasi Müzesi; rekreasyon alanının içinde müze binası, 2 tescilli yel değirmeni, Aydın'ın yöresel ürünlerinin tanıtılıp, satışının yapılacağı 8 ofis, Adnan Menderes Camii, tarihi Roma dönemine dayanan ve restorasyonu yapılan köprü yer alıyor. Uygulama restoranı da hizmet vermeye devam ediyor.

Adnan Menderes'in hayatını ve o dönemi tanımak amacıyla ayrıntılarla işlendiği belirtilen müze, gelecek nesiller için bilgilendirici olması yönüyle okullardan da ziyaretçi alıyor. Müze ziyaretçilerini dışarıda Menderes'in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü; içeride ise istiklal madalyası, kişisel eşyaları, fotoğrafları, dönemin gazete manşetleri, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, 1950'de kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler karşılıyor.

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