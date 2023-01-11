Çalışırken kopan iki parmağı operasyonla yerine dikildi

AYDIN'DA marangoz Yurdacan Demircialan'ın (57) hızar makinesinde kopan iki parmağı, devlet hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla yerine dikildi. Efeler'de yaşayan marangoz Yurdacan Demircialan, kereste keserken parmaklarını hızar makinesine kaptırdı.

MİKROCERRAHİ İLE...

İKİ parmağı kopan talihsiz adam acılar içinde kaldı. Demircialan, kopan parmaklarıyla birlikte Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adamın kopan iki parmağı mikrocerrahi yöntemiyle dikildi. Ardından serviste takibi yapılan Demircialan taburcu edildi. Demircialan, ameliyatını ve takiplerini gerçekleştiren Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları Op. Dr. Deniz Güneş, Doç. Dr. Kadri Özer, Anestezi Uzmanı Dr. Ersin Özgür Şahin ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE