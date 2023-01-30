Aydın’da TOKİ kura heyecanı! Kura sonuçları isim listesi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Aydın'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün canlı yayında gerçekleşen kurayla belirlendi. TOKİ konutları için başvuruda bulunanlar 'Aydın TOKİ kura çekimi isim listesi sonuç sorgulama sayfası' araştırmalarını sürdürüyor. İşte Aydın TOKİ kura çekimi sonucu ve isim listesi...
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortak projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Aydın genelinde inşa edilecek 3 bin 72 konut için 30 binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı kura çekimi bugün gerçekleşti.
TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ocak: Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova
31 Ocak: Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu
NOT: Buharkent, Didim ve Germencik ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
TOKİ AYDIN EVLERİ 2023 LİSTESİ
MERKEZ: 980 KONUT
SÖKE: 250
NAZİLLİ: 139
İNCİRLİOVA: 150
ÇİNE: 228
BOZDOĞAN: 196
KARACASU: 315
KOÇARLI: 79
KARPUZLU: 48
BUHARKENT: 300 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)
DİDİM: 220 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)
GERMENCİK: 150 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)