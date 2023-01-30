Aydın’da TOKİ kura heyecanı! Kura sonuçları isim listesi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Aydın'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün canlı yayında gerçekleşen kurayla belirlendi. TOKİ konutları için başvuruda bulunanlar 'Aydın TOKİ kura çekimi isim listesi sonuç sorgulama sayfası' araştırmalarını sürdürüyor. İşte Aydın TOKİ kura çekimi sonucu ve isim listesi...

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortak projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Aydın genelinde inşa edilecek 3 bin 72 konut için 30 binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı kura çekimi bugün gerçekleşti.

TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

30 Ocak: Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova

31 Ocak: Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu

NOT: Buharkent, Didim ve Germencik ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ AYDIN EVLERİ 2023 LİSTESİ

MERKEZ: 980 KONUT

SÖKE: 250

NAZİLLİ: 139

İNCİRLİOVA: 150

ÇİNE: 228

BOZDOĞAN: 196

KARACASU: 315

KOÇARLI: 79

KARPUZLU: 48

BUHARKENT: 300 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

DİDİM: 220 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

GERMENCİK: 150 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)