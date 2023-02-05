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Haberler Aydın İtalya'daki feribot yangınında kaybolan tır şoföründen 1 yıldır haber yok

İtalya'daki feribot yangınında kaybolan tır şoföründen 1 yıldır haber yok

Geçtiğimiz yıl İtalya açıklarında meydana gelen feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42), 1 yıl geçmesine rağmen hala haber alınamadı. Talihsiz adamın eniştesi Davut Gür, "Bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

DHA

05.02.2023, 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023, 17:09

İtalya’daki feribot yangınında kaybolan tır şoföründen 1 yıldır haber yok

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'a ulaşılamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne'den Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı aktarıldı.



DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞMEDİ
Mehmet Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Çakır'ın arkadaşı ile yemek yediği, ardından aracına gittiği belirtildi. Yangın başlayınca da arkadaşının, gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Çakır'ın ablası Yeşim Gür (49), geçen yıl mart ayında hastaneye giderek kan örneği verdi. Fakat Yunanistan'daki 4 ceset ile karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.



ÜZERİNDEN 357 GÜN GEÇTİ
Aydın'da oturan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Mehmet'in kaybolmasının üzerinden 357 gün geçti. 18 Şubat'ta tam 1 yıl dolacak ama bir haber yok. Bulunan cenazeler vardı. Karşılaştırma yapılması için bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı, başına ne geldi ? Nerede ve ne durumda, bilmiyoruz" dedi.

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